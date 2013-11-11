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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 06:37 BJT

更新版-《全球汇市》美元兑欧元走软，但前景仍然向好

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3406      1.3370       +0.27       +1.61      1.3194
 美元/日圆                            99.15       99.07       +0.08      +14.31       86.74
 欧元/日圆                           132.90      132.45       +0.34      +16.12      114.45
 美元/瑞郎                           0.9192      0.9211       -0.21       +0.40      0.9155
 英镑/美元                           1.5988      1.6015       -0.17       -1.62      1.6251
 美元/加元                           1.0475      1.0478       -0.03       +5.58      0.9921
 澳元/美元                           0.9358      0.9384       -0.28       -9.96      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2325      1.2314       +0.09       +2.07      1.2075
 欧元/英镑                           0.8386      0.8342       +0.53       +3.35      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8249      0.8240       +0.11       -0.41      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.1424      6.1322       +0.17      +10.42      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.2359      8.2090       +0.33      +12.20      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.5592      6.5894       -0.46       +0.93      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.7949      8.8102       -0.17       +2.53      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
        
      
      
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    (编译 母红; 审校 利棣儿)

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