更新版-《全球汇市》美元兑欧元走软，但前景仍然向好

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3406 1.3370 +0.27 +1.61 1.3194 美元/日圆 99.15 99.07 +0.08 +14.31 86.74 欧元/日圆 132.90 132.45 +0.34 +16.12 114.45 美元/瑞郎 0.9192 0.9211 -0.21 +0.40 0.9155 英镑/美元 1.5988 1.6015 -0.17 -1.62 1.6251 美元/加元 1.0475 1.0478 -0.03 +5.58 0.9921 澳元/美元 0.9358 0.9384 -0.28 -9.96 1.0393 欧元/瑞郎 1.2325 1.2314 +0.09 +2.07 1.2075 欧元/英镑 0.8386 0.8342 +0.53 +3.35 0.8114 新西兰元/美元 0.8249 0.8240 +0.11 -0.41 0.8283 美元/挪威克朗 6.1424 6.1322 +0.17 +10.42 5.5630 欧元/挪威克朗 8.2359 8.2090 +0.33 +12.20 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5592 6.5894 -0.46 +0.93 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7949 8.8102 -0.17 +2.53 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。