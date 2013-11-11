拉美汇市：拉美货币下挫，因预期美联储可能很快缩减货币刺激规模

路透墨西哥城11月11日 - 拉美货币周一下挫，因投资者预期美国数据改善将推动美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快缩减货币刺激措施。

巴西雷亚尔跌至两个月最低，尽管该国央行料将采取更多干预措施来支撑本币。墨西哥披索同样下滑，在仅略高于上周低点的水平交投。

拉美货币最近数月来大幅下跌，因市场预期美联储将开始缩减850亿美元的月度购债规模。这项政策在过去数年支持了投资者对新兴市场资产的投资兴趣。

周五的美国就业数据强劲，增强了美联储将比市场预计更快行动的可能。上周一项路透调查显示，更多的美国一级交易商目前预计美联储将在明年3月前缩减购债规模。

巴西雷亚尔兑美元 收跌0.54%至2.3296雷亚尔，为9月4日以来最低。

墨西哥披索兑美元 下滑0.42%至13.2150披索。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价