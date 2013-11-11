拉美汇市：拉美货币下挫，因预期美联储可能很快缩减货币刺激规模

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
路透墨西哥城11月11日 - 拉美货币周一下挫，因投资者预期美国数据改善将推动美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快缩减货币刺激措施。
巴西雷亚尔跌至两个月最低，尽管该国央行料将采取更多干预措施来支撑本币。墨西哥披索同样下滑，在仅略高于上周低点的水平交投。
拉美货币最近数月来大幅下跌，因市场预期美联储将开始缩减850亿美元的月度购债规模。这项政策在过去数年支持了投资者对新兴市场资产的投资兴趣。
周五的美国就业数据强劲，增强了美联储将比市场预计更快行动的可能。上周一项路透调查显示，更多的美国一级交易商目前预计美联储将在明年3月前缩减购债规模。
巴西雷亚尔兑美元 收跌0.54%至2.3296雷亚尔，为9月4日以来最低。
墨西哥披索兑美元 下滑0.42%至13.2150披索。(完)
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(编译 朱晓军；审校 朱晓军)
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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