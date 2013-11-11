南非汇市：兰特回撤，受美联储缩减购债预期打压

路透约翰内斯堡11月11日 - 南非兰特兑美元周一在清淡交投中走弱，后市还有进一步下跌空间，因投资者消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减货币刺激措施的预期。美联储此举或带动资金流出新兴市场。

1623 GMT，兰特兑美元 报10.3825兰特，较周五收盘价跌0.51%。

政府公债盘中同样遭到抛售。据路透数据，2026年到期的指标R186公债 收益率升6个基点至8.325%，为9月10日以来最高。

2015年到期公债 收益率攀升9个基点，至6.225%。

“市场对于与缩减购债相关的美国数据十分敏感，”南非标准银行在市场报告中称。(完)

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