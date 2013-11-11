全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，受大型船舶活动放缓打压

路透11月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因海岬型和巴拿马型船舶运价下滑。

乾散货运价指数跌17点，或1.08%至1,564点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点，或0.32%，至2,506点。日均获利下滑487美元至19,275美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌23点，或1.47%至1,542点，为9月23日以来最低位。日均获利下降180美元至12,323美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“乾散货市场继近期波动后似乎平静下来了。海岬型船舶运价最近波动很大，但好像已在约每日19,000至20,000美元的水平附近稳定下来了，”GHS Securities的分析师Omar Nokta周一在报告中称。