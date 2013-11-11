全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，受大型船舶活动放缓打压

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透11月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因海岬型和巴拿马型船舶运价下滑。
乾散货运价指数跌17点，或1.08%至1,564点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌8点，或0.32%，至2,506点。日均获利下滑487美元至19,275美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌23点，或1.47%至1,542点，为9月23日以来最低位。日均获利下降180美元至12,323美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
“乾散货市场继近期波动后似乎平静下来了。海岬型船舶运价最近波动很大，但好像已在约每日19,000至20,000美元的水平附近稳定下来了，”GHS Securities的分析师Omar Nokta周一在报告中称。
“与此同时，随着美国谷物出口季落下帷幕，巴拿马型船舶市场近期失去了一些动能。”(完) (编译 白云; 审校 李爽)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。