日韩经济指标预测--11月12日-11月19日****

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月11日当周 11月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 45.4 2300 韩国失业率 10月 -- 3.0% 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -0.2% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.3% 11月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 9月 -1.4% +5.4% (较上年同期) +12.6% +10.3% 11月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +7.3% 2330 日本路透短观景气判断指数 11月 -- 12 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.4% +0.9% (环比年率) +1.7% +3.8% 11月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国出口(较上年同期) 10月修正值 -- +7.3% 进口(较上年同期) -- +5.1% 贸易收支(亿美元) -- 顺差49 0430 日本工业产出修正值 9月 -- +1.5% 0430 日本产能利用指数(较上月) 9月 -- -2.1% -- 韩国央行基准利率 11月 -- 2.50% 11月15日(五) 无重要经济数据公布 11月17日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.8% 11月18日当周 11月18日(一) 暂无重要经济数据公布 11月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本出口(较上年同期) 10月 -- +11.5% 进口(较上年同期) -- +16.5% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,321 (完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。