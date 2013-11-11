《美国重要政经日程》--11月12日

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回

路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。