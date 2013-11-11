《美国重要政经日程》--11月12日

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 全美独立企业联盟(NFIB)10月小企业信心指数
1600 - 农业部(USDA)公布一周农作物出口检验报告
1600 - 财政部宣布每周四周期国库券标售
1630 - 财政部每周例行三个月和六个月期国库券标售
1800 - 财政部标售三年期公债
2100 - USDA公布每周作物生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (整理 孙茉莉; 审校 白云)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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