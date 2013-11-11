加拿大股市：清淡交投中小跌，美联储缩减购债疑虑重燃

路透多伦多11月11日 - 加拿大主要股指周一下滑，交易清淡但走势震荡。市场愈发担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将以预期更早缩减其宽松货币政策，能源和矿业股因此承压。

这类担忧拖累了金价，推动黄金生产商类股下跌，并且令工业和信息科技类股的涨势黯然失色。

投资者正仔细分析向好的中国出口数据和上周五的美国非农就业报告。就业报告显示，美国10月新增就业岗位多于预期。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 周一收跌19.94点或0.15%，报13,358.39点。

10个主要板块中有七个下跌。

油价上涨未能推高能源类股，该类股仍下跌0.4%。Suncor Energy 下跌0.3%；Canadian Natural Resources 下滑1.6%。

Talisman Energy 升0.9%，该公司周五称其将出售一些天然气资产。

金矿股总体略降。Goldcorp 小跌0.2%；Barrick Gold 回撤0.3%。

其他方面，Canadian National Railway 微涨0.3%；Sears Canada Inc 劲升4.4%；Air Canada 跳涨10.2%。(完)