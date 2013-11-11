英国个股：渣打银行调降未来两年增长目标，因经济放缓和监管收紧

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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渣打股价在英国市场收高1.7%报15.05英镑，表现优于上升0.58%的欧洲银行股指数 。
冼伯德表示，他准备在最低资本要求的基础上保持“适当的缓冲”，但调整后的英国和全球监管规定所要求的最低资本水平仍不明确。渣打6月底时的核心资本比率为11.4%。
该银行打算在资本与投资的配置方面更加严格，并控制成本和裁撤业务部门。
冼伯德称，某些国家或地区中一些业务部门规模较小，且与银行其他部门缺乏协同效应，渣打准备把这些部门裁掉。去年该行关闭了在日本的零售银行业务，冼伯德还表示准备出售黎巴嫩的零售银行业务。(完)
(编译 郑茵/朱晓军 审校 徐文焰/李爽)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。