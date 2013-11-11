英国个股：渣打银行调降未来两年增长目标，因经济放缓和监管收紧

渣打股价在英国市场收高1.7%报15.05英镑，表现优于上升0.58%的欧洲银行股指数 。

冼伯德表示，他准备在最低资本要求的基础上保持“适当的缓冲”，但调整后的英国和全球监管规定所要求的最低资本水平仍不明确。渣打6月底时的核心资本比率为11.4%。

该银行打算在资本与投资的配置方面更加严格，并控制成本和裁撤业务部门。

冼伯德称，某些国家或地区中一些业务部门规模较小，且与银行其他部门缺乏协同效应，渣打准备把这些部门裁掉。去年该行关闭了在日本的零售银行业务，冼伯德还表示准备出售黎巴嫩的零售银行业务。(完)