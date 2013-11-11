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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 07:11 BJT

全球外汇市场11月12日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月12日(二)

0001 - 英国皇家测量师协会(RICS)10月房价指数

0030 - 澳洲10月NAB企业状况和企业信心指数

0500 - 日本10月消费者信心指数

0700 - 德国10月消费者物价指数(CPI)终值

0700 - 德国10月消费者物价调和指数(HICP)终值

0800 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话

0900 - 英国10月CPI

0900 - 英国10月零售物价指数(RPI)

0930 - 英国10月生产者物价指数(PPI)

1230 - 全美独立企业联盟(NFIB)10月小企业信心指数

1245 - 美国11月9日当周ICSC/高盛连锁店销售

1330 - 芝加哥联储9月全国活动指数

1355 - 美国11月9日当周Redbook连锁店销售

1500 - 美国10月就业趋势指数

1600 - 欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话

-- - 欧洲央行管委会成员魏德曼发表讲话

1730 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)发表讲话

1800 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策策略”发表讲话

1800 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表讲话

2245 - 新西兰10月食品价格指数

2350 - 日本9月机械订单

2350 - 日本10月企业物价指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

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美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 李爽)

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