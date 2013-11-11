全球外汇市场11月12日主要消息

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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11月12日(二)
0001 - 英国皇家测量师协会(RICS)10月房价指数
0030 - 澳洲10月NAB企业状况和企业信心指数
0500 - 日本10月消费者信心指数
0700 - 德国10月消费者物价指数(CPI)终值
0700 - 德国10月消费者物价调和指数(HICP)终值
0800 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话
0900 - 英国10月CPI
0900 - 英国10月零售物价指数(RPI)
0930 - 英国10月生产者物价指数(PPI)
1230 - 全美独立企业联盟(NFIB)10月小企业信心指数
1245 - 美国11月9日当周ICSC/高盛连锁店销售
1330 - 芝加哥联储9月全国活动指数
1355 - 美国11月9日当周Redbook连锁店销售
1500 - 美国10月就业趋势指数
1600 - 欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话
-- - 欧洲央行管委会成员魏德曼发表讲话
1730 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)发表讲话
1800 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策策略”发表讲话
1800 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表讲话
2245 - 新西兰10月食品价格指数
2350 - 日本9月机械订单
2350 - 日本10月企业物价指数
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 李爽)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。