澳新经济指标预测--11月12日-11月19日****

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月11日当周 11月12日(二) 0030 澳洲NAB企业状况指数 10月 -- 负4 企业信心指数 -- 12 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- 持平 11月12-13日 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- -2.1% 11月13日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.9% +2.9% 0030 澳洲新车销售 10月 -- -0.1% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.9% +1.7% (较上年同期) +1.5% +3.3% 11月14日(四) 0200 新西兰公债外资持有比例 10月 -- 65.1% 11月15日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月18日当周 11月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 11月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲央行会议记录 11月 2145 新西兰生产者投入物价 第三季 +0.8% +0.6% 生产者产出物价 +0.9% +1.0% (完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。