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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 07:29 BJT

****澳新经济指标预测--11月12日-11月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
        

    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值           前值   
    11月11日当周
    
    11月12日(二)
    0030 澳洲NAB企业状况指数                             10月             --           负4
             企业信心指数                                                 --            12
    2145 新西兰食品价格指数                              10月             --          持平
    
    11月12-13日
    2330 澳洲消费者信心指数                              11月             --         -2.1%    
    
    11月13日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                      第三季          +0.7%         +0.7%
                     (较上年同期)                                      +2.9%         +2.9%
    0030 澳洲新车销售                                    10月             --         -0.1%
    2145 新西兰零售销售(较前季)                        第三季          +0.9%         +1.7%
               (较上年同期)                                            +1.5%         +3.3%
    
    11月14日(四)
    0200 新西兰公债外资持有比例                          10月             --         65.1%
  
    11月15日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月18日当周
        
    11月18日(一) 
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月19日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段         预估值        前值   
    0030  澳洲央行会议记录                               11月
    2145  新西兰生产者投入物价                         第三季           +0.8%       +0.6%
                生产者产出物价                                          +0.9%       +1.0%
    (完)

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