投行观点：摩根士丹利称互联网公司估值过高，下调对其评级

路透11月11日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley)将互联网类股的行业评级从“有吸引力”下调为“与大市同步”，称该板块需要加速增长才能符合目前估值。

据汤森路透数据，Facebook 和LinkedIn 在过去一年股价上涨了一倍多，预估市盈率(本益比)分别为44倍和97倍。数据显示，谷歌 股价同期上涨56%，市盈率近20倍。

摩根士丹利分析称，互联网股票估值上涨是因为投资者看重潜在市场范围(TAM)的机遇，但不太关注风险。

“对于我们所有的公司而言，要达到长期预估，可能没有足够的TAM，”分析师周一在客户报告中表示。

摩根士丹利将谷歌从Best Idea最佳投资名单中移除，称催化因素已经耗尽。

但该公司维持对谷歌和其他互联网类股的“增持”评级，包括eBay 、亚马逊(Amazon.com) 、LinkedIn和Facebook。