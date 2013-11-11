投行观点：摩根士丹利称互联网公司估值过高，下调对其评级

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
路透11月11日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley)将互联网类股的行业评级从“有吸引力”下调为“与大市同步”，称该板块需要加速增长才能符合目前估值。
据汤森路透数据，Facebook 和LinkedIn 在过去一年股价上涨了一倍多，预估市盈率(本益比)分别为44倍和97倍。数据显示，谷歌 股价同期上涨56%，市盈率近20倍。
摩根士丹利分析称，互联网股票估值上涨是因为投资者看重潜在市场范围(TAM)的机遇，但不太关注风险。
“对于我们所有的公司而言，要达到长期预估，可能没有足够的TAM，”分析师周一在客户报告中表示。
摩根士丹利将谷歌从Best Idea最佳投资名单中移除，称催化因素已经耗尽。
但该公司维持对谷歌和其他互联网类股的“增持”评级，包括eBay 、亚马逊(Amazon.com) 、LinkedIn和Facebook。
“虽然我们仍然相信‘增持’类股还保持着上行趋势，但这一类股票整体估值比较准确。”(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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