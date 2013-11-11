纽约期市：ICE期棉下跌，受商业抛盘和库存疑虑打压

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
路透纽约11月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，盘中出现大量与价差相关的交易，抛压涌现；此外对今年全球棉花库存过剩水平料创纪录的担忧持续，因高棉价抑制了需求。
ICE指标3月期棉合约 收低0.44美分，或0.6%，报每磅78.20美分。
近月12月期棉 微涨0.09美分或0.1%，报76.97美分。
期棉表现逊于大宗商品市场的整体表现，汤森路透/核心商品CRB指数 连续第三天收高。
盘中成交量很大，主要是对现货月合约的展期操作和对3月合约的商业性抛盘。
投机客抛盘亦在最近几天打压棉价。
近期的美国政府数据显示，非商业交易商将期棉的净多仓减至年内低点。
全球棉花库存攀升的担忧压制棉价，此前美国农业部上周五再度调高对2013/14种植年度全球棉花创纪录结转库存水平的预测。(完)
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(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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