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市场报道 | 2013年 11月 12日 星期二 07:58 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌，受商业抛盘和库存疑虑打压

路透纽约11月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，盘中出现大量与价差相关的交易，抛压涌现；此外对今年全球棉花库存过剩水平料创纪录的担忧持续，因高棉价抑制了需求。

ICE指标3月期棉合约 收低0.44美分，或0.6%，报每磅78.20美分。

近月12月期棉 微涨0.09美分或0.1%，报76.97美分。

期棉表现逊于大宗商品市场的整体表现，汤森路透/核心商品CRB指数 连续第三天收高。

盘中成交量很大，主要是对现货月合约的展期操作和对3月合约的商业性抛盘。

投机客抛盘亦在最近几天打压棉价。

近期的美国政府数据显示，非商业交易商将期棉的净多仓减至年内低点。

全球棉花库存攀升的担忧压制棉价，此前美国农业部上周五再度调高对2013/14种植年度全球棉花创纪录结转库存水平的预测。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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