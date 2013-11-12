金砖国家：11月11日股汇市收盘纵览

路透11月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月11日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报992.99点。
中国股市：沪综指缩量微收升，金融股护盘令大盘终结三连跌
香港股市：恒生指数六个交易日来首次收高，但交投迟滞
中国汇市：人民币微幅收跌，维稳行情中静候三中全会提供政策方向
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拉美股市：巴西股市自两个月低点反弹，国内大型大宗商品生产企业引领涨势。巴西Bovespa指数 收高0.72%至52,623.87点，继前四个交易日大跌后在逢低买盘的推动下回升。
拉美汇市：拉美货币下挫，因预期美联储可能很快缩减货币刺激规模
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南非股市：收盘几近持平，但铂金生产商Lonmin 表现亮丽，因该公司扭亏为盈且业绩优于预期。Top-40绩优股指数 收盘微升0.15%至40,758.33点。综合指数 收涨0.02%，报45,488.18点。
南非汇市：兰特回撤，受美联储缩减购债预期打压
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印度股市：NSE指数下挫1%至将近一个月来收盘低位，之前好于预期的美国就业数据重新令人担心美联储最早将在下月开始削减货币刺激规模。指标BSE指数 收跌0.85%，报20,490.96点，为连续第五个交易日下跌。NSE指数 收低1.01%至6,078.80点，创10月17日以来最低收盘。
印度汇市：印度卢比兑美元跌至两个月以来低位，因市场担心美联储将开始削减刺激规模，尽管印度央行干预而且贸易逆差数据让人感到安慰，引领卢比脱离低点。卢比兑美元 收报63.24/25卢比，盘中触及9月18日以来的低点63.44，周五报62.475/485。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,427.930点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.04%，报785.86点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.49%，报32.796卢布；卢布兑欧元 贬值0.85%，报43.9800布。(完)
(整理 郑茵 审校 孙茉莉)