美股业绩：新闻集团第一季营收下降3%，降幅大于预期

路透11月12日 - 梅铎(默多克)旗下的新闻集团 发布作为独立企业后的首份季度财报，称第一季营收下降3%，幅度大于预期，因受《澳洲人报》表现疲弱打压。

新闻集团季度营收为20.7亿美元，低于汤森路透I/B/E/S预估的22亿美元。受此影响，公司股价在纽约证交所周一盘后交易中大跌4%。

Evercore Research分析师Doug Arthur称，“营收明显低于预期。”

新闻集团7月从其更赚钱的姊妹娱乐业务--21世纪福克斯公司(21st Century Fox)分拆出来，目前拥有《华尔街日报》、《泰晤士报》和《澳洲人报》等报纸，以及书籍发行商HarperCollins、澳洲付费电视和处于初级阶段的教育部门Amplify等业务。

新闻集团的报纸及营销服务业务占公司总营收的大约70%，在未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)中占相当大的比重。

该部门营收下降10%，至15亿美元，因《澳洲人报》广告营收下降25%。该报是梅铎商业帝国的基石。受削减成本影响，EBITDA增长6%，至1.33亿美元。

晨星分析师Michael Corty表示，“《澳洲人报》呈疲弱之势已是众所周知，但营收下降22%，却是比我预计的还糟。”

道琼斯对金融机构的销售下降，尽管该公司在主推新产品DJX，该产品面向银行、对冲基金和零售券商提供新闻与其他服务。该公司执行长Robert Thomson在与分析师召开的电话会议上称，DJX正处于初期阶段，“目前还太早，无法获得市场渗透率数据。”

新闻集团依赖于报业。投资者希望知道新闻集团计划如何支出从福克斯分拆出来时获得的约27亿美元现金。

Thomson表示，公司正在考虑将这笔现金用于许多方面，包括收购、股票回购、派发股息和内部投资。

新闻集团公布，归属于普通股东的第一季净利为2,700万美元，上年同期为亏损9,200万美元。

经调整后，公司获利为1,700万美元，合每股盈余(EPS)0.03美元，低于分析师预估的0.05美元。(完)