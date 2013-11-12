《全球主要国家债券发行预告》--11月12日-11月19日

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/12 日本 标售30年期公债 11/12 意大 标售国库券 利 11/12 美国 标售三年期公债 11/13 德国 50亿欧 标售两年期公债 元 11/13 美国 标售10年期公债 11/13 意大 标售中长期公债 利 11/14 日本 五年期公债 11/14 日本 三个月期贴现国库券 11/14 美国 30年期公债 11/14 英国 2036年到期的债券 11/18 日本 12个月期贴现国库券 11/18 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/19 日本 标售20年期公债 11/19 日本 两个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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