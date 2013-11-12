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债券 | 2013年 11月 12日 星期二 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月12日-11月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                  
 日期    时间   国家   规模     发行细节
 11/12          日本            标售30年期公债
 11/12          意大            标售国库券
                利              
 11/12          美国            标售三年期公债
 11/13          德国   50亿欧   标售两年期公债
                       元       
 11/13          美国            标售10年期公债
 11/13          意大            标售中长期公债
                利              
 11/14          日本            五年期公债
 11/14          日本            三个月期贴现国库券
 11/14          美国            30年期公债
                                
 11/14          英国            2036年到期的债券
 11/18          日本            12个月期贴现国库券
 11/18   1350   法国            标售国库券(BTF)
 11/19          日本            标售20年期公债
 11/19          日本            两个月期贴现国库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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