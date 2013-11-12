《台湾重要政经日程》--11月12日

===================今日重要政经消息=====================
11/12(二)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院施政质询。
--13:30 复华投信记者会。
--15:30 技术处〞电动商用车队运行启动〞记者会。
=================近期重要政经消息=======================
11/13(三)
*--11:30 中华信评记者会。
--14:30 华硕 第三季投资人说明会。
11/14(四)
--14:00 广达 公布第三季营运结果。
11/20(三)
*--13:30 摩根资产管理2014年投资展望记会。
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/21(四)
--16:00 经济部公布10月外销订单金额年变动率；上月为年增2%。
11/22(五)
--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。
11/25(一)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。
--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
12/5(四)
--16:10 台湾央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 高洁如；审校 黄凯)