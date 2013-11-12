《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月12日

路透香港11月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比 较.(1美元=7.7526港元 ) 美股道琼工业指数周一收高21.32，或0.14%，报15783.1点，因是退伍军人节，股市交投清淡 ，投资人焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)多久后可能开始缩减刺激计划。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较 港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.630 -0.37 10894 15.398 -0.66 中国铝业 8.840 -0.34 17895 2.741 -0.32 中国移动 52.410 0.60 98862 81.256 -0.24 中国人寿 40.010 0.86 41498 20.677 -0.83 中石油 112.700 1.37 27096 8.737 -0.04 中石化 81.720 0.84 32920 6.335 -0.71 汇丰控股 56.000 0.11 134974 86.822 0.08 中电信 51.090 0.79 16056 3.960 -0.24 中国联通 15.430 1.18 74088 11.961 -0.16 兖州煤业 9.720 -0.31 38608 7.535 -0.33 华能国际 40.530 -1.17 10929 7.855 0.06 南方航空 18.100 0.17 6276 2.806 0.58 东方航空 16.790 -0.77 5995 1.302 -49.94 中芯国际 3.530 -1.40 67159 0.547 -0.49 (完) (整理 赵红梅)