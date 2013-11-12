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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 08:38 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月12日

路透香港11月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比
较.(1美元=7.7526港元 )
    
    美股道琼工业指数周一收高21.32，或0.14%，报15783.1点，因是退伍军人节，股市交投清淡
，投资人焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)多久后可能开始缩减刺激计划。 

 公司名称            ADR代码    收盘价    涨跌幅      成交量     ADR折合每股普通股 较
 港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       198.630   -0.37      10894            15.398      -0.66
 中国铝业                       8.840   -0.34      17895             2.741      -0.32
 中国移动                      52.410    0.60      98862            81.256      -0.24
 中国人寿                      40.010    0.86      41498            20.677      -0.83
 中石油                       112.700    1.37      27096             8.737      -0.04
 中石化                        81.720    0.84      32920             6.335      -0.71
 汇丰控股                      56.000    0.11     134974            86.822       0.08
 中电信                        51.090    0.79      16056             3.960      -0.24
 中国联通                      15.430    1.18      74088            11.961      -0.16
 兖州煤业                       9.720   -0.31      38608             7.535      -0.33
 华能国际                      40.530   -1.17      10929             7.855       0.06
 南方航空                      18.100    0.17       6276             2.806       0.58
 东方航空                      16.790   -0.77       5995             1.302     -49.94
 中芯国际                       3.530   -1.40      67159             0.547      -0.49
 (完)

 (整理　赵红梅)

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