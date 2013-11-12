《香港报摘》--其他报纸重要消息11月12日

* 明报：

--长和系旗下地产旗舰长江实业 推盘步伐亦较其他发展商落后，今年至今售楼收入仅达到全年目标约15%。瑞信指出，集团要在余下时间全数售出日出康城3期等项目，但这些项目至今仍然待批预售。集团执行董事赵国雄昨日回应本报称，项目正全速办理申请预售楼花同意书。

* 星岛日报：

--友佳国际 宣布，首10个月销售金额11.16亿元人民币，按年下跌12%，其中CNC工具机业务销售额为8.36亿元人民币，按年跌15%。

--保利协鑫 公布，2013年首三个季度生产多晶硅约35,531吨，与去年同期按年上升8.1%。2013年第三季度集团生产多晶硅约13,550吨，与去年同期上升77.6%；平均销售价为每公斤17美元，与去年持平。

* 苹果日报：

--吸引近8万人捧场认购的博雅 未上市先兴奋，昨日暗盘较招股价急升超过三成。不过，有市场人士认为，并无持货的投资者大手买入高追有一定风险，只宜小注跟进。

--再有内房企业买壳，首创置业 上周五（8日）停牌，表示正洽购上市公司，据市场消息指，首创目标正指向上市不足两年的钜大国际 ，计划向钜大大股东蔡念慈收购控股权，按停牌前股价计，收购股份的市值达7.44亿港元。

* 东方日报：

--随着内地医疗改革深化，国药控股 多元化业务及扩大网络步伐越见鲜明，公司新任董事长魏玉林扬言，看好内地医院及零售连锁的发展潜力。总裁李智明透露，今年首九个月已经花费接近6亿元人民币进行并购投资，估计明年并购投资应该比今年大。

--中国桥金融网发表有关合格境外机构投资者（QFII）的研究结果，指QFII投资者最青睐银行、保险及房地产行业股票，但随着三中全会推动民生发展，预期将带动医疗、公用及科技行业的发展。另该机构预期QFII投资额度占A股市值，可于五年内由1.5%提升至10%。

--中国太保 董事会秘书方林昨表示，将会继续专注于保险主业，目前没有计划收购银行，亦不计划申请金融全牌照。他又指出，集团偿付能力充足，能够维持未来两至三年的业务发展。 * 文汇报：

--IGG 昨公布自10月上市后首份季度业绩。其截至今年9月底止9个月，股东应占亏损265万美元，每股基本亏损0.34美仙，不派息。公司行政总裁蔡宗建表示，撇除相关非现金因素，公司首3季为纯利1,100万美元。公司未来仍会积极争取盈利水平于明年达主板要求后申请转板。 * 大公报：

--中国桥金融网行政总裁郭子中预期，已批核之QFII（合格境外机构投资者）投资额度将由现时市值之1.5%提升到10%，QFII及RQFII（人民币合格境外机构投资者）机构的数目亦将大量提升，分别由240间升至500间，及47间升至100间，投资额度亦将于五年内提升至少一倍至1600亿美元（约1.248万亿港元）。

--长实 今年全年销售目标为300亿港元，但瑞信发表研究报告指，长实至今只售出约45亿港元，完成率仅约15%。该行指，长实要达标，需要在今年底前推售CityPoint及日出康城三期，并需要100%沽清，而出售大埔Mont Vert，亦需出售67%。(完)