路透基点：平安国际融资租赁寻求30亿元人民币贷款

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，平安国际融资租赁有限公司寻求一笔30亿元人民币(4.92亿美元)的三年期贷款。
牵头行中国工商银行上海分行将于本周启动这笔交易。
该笔贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，外加25基点的前端费。受邀银行的最低参贷标准为1亿元人民币。
回复截止日期为今年年底。
贷款资金将用作运营资本。
平安国际融资租赁是中国平安保险(集团)股份有限公司的全资子公司，于2012年10月获得租赁业务牌照。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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