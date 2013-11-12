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债券 | 2013年 11月 12日 星期二 09:07 BJT

路透基点：平安国际融资租赁寻求30亿元人民币贷款

路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，平安国际融资租赁有限公司寻求一笔30亿元人民币(4.92亿美元)的三年期贷款。

牵头行中国工商银行上海分行将于本周启动这笔交易。

该笔贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，外加25基点的前端费。受邀银行的最低参贷标准为1亿元人民币。

回复截止日期为今年年底。

贷款资金将用作运营资本。

平安国际融资租赁是中国平安保险(集团)股份有限公司的全资子公司，于2012年10月获得租赁业务牌照。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

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