英国数据：10月房价差值触及11年高点，受帮助购屋政策推升--RICS

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦11月12日 - 周二一项调查显示，英国政府支持房市的新鼓励措施，上个月提振了希望购屋者的人数，推动房价升至11年高点。
英国皇家测量师学会(RICS)经季节调整的10月房价差值触及正57，为2002年6月以来最高水准，因需求超过市场上求售的房产数。9月修正后为正53。
一些经济分析师曾警告，担心提高抵押贷款放款的措施恐在房市创造出泡沫。
RICS首席分析师Simon Rubinsohn称，拜政府最新阶段帮助购屋(Help to Buy)计划之助，银行愿意提供购屋者更多贷款。据最新阶段计划，政府对许多抵押贷款提供最高达15%的担保。
“尽管如此，目前待售房屋的数量仍远不及需求...需迫切应对这种失衡现象，”他说。
9月时RICS呼吁英国央行设法限制房价涨幅，使一年涨幅不致超过5%。
RICS周二称，房产销售/库存比触及金融危机以来最高，显示房市供应吃紧的情况益发严重。
调查显示，未来12个月房价涨幅预期升至3%，之后五年的涨幅预期则加速至每年4.5%。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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