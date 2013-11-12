英国数据：10月房价差值触及11年高点，受帮助购屋政策推升--RICS

路透伦敦11月12日 - 周二一项调查显示，英国政府支持房市的新鼓励措施，上个月提振了希望购屋者的人数，推动房价升至11年高点。

英国皇家测量师学会(RICS)经季节调整的10月房价差值触及正57，为2002年6月以来最高水准，因需求超过市场上求售的房产数。9月修正后为正53。

一些经济分析师曾警告，担心提高抵押贷款放款的措施恐在房市创造出泡沫。

RICS首席分析师Simon Rubinsohn称，拜政府最新阶段帮助购屋(Help to Buy)计划之助，银行愿意提供购屋者更多贷款。据最新阶段计划，政府对许多抵押贷款提供最高达15%的担保。

“尽管如此，目前待售房屋的数量仍远不及需求...需迫切应对这种失衡现象，”他说。

9月时RICS呼吁英国央行设法限制房价涨幅，使一年涨幅不致超过5%。

RICS周二称，房产销售/库存比触及金融危机以来最高，显示房市供应吃紧的情况益发严重。