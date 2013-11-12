路透基点：富乐国际五年期贷款案规模由4亿美元增至4.4亿--RLPC

路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导，富乐国际有限公司五年期贷款案规模由4亿美元扩大至4.4亿。

是次交易有19家银行参贷。牵头行兼簿记行为国泰世华银行、兆丰国际商业银行、渣打银行和台北富邦银行，分别承贷3,900万美元。享有牵头行头衔的有星展银行(3,500万美元)、第一银行(2,700万美元)、合作金库(2,700万美元)、元大银行(2,700万美元)和大众银行(2,500万美元)。

主办行有台湾银行(2,300万美元)、永丰银行(2,300万美元)、台湾企银(2,300万美元)、华南银行(1,800万美元)、东亚银行(1,400万美元)、远东国际商业银行(1,000万美元)。安排行为中国信托(800万美元)、新光商业银行(800万美元)、台中商业银行(800万美元)和台新银行(800万美元)。

台北富邦银行担任额度代理行，渣打银行为担保品控管行。

预计有望在11月15日完成签约。

是笔贷款由鼎固控股有限公司(Sino Horizon Holdings)提供担保，由富乐国际的股票作为抵押。贷款的初始利率为前两年较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。第三年为LIBOR加码325个基点，第四和第五年为LIBOR加码350个基点。

承贷3,500万美元或以上的银行有60个基点的前端费，承贷2,000-3,490万美元的银行有45个基点的前端费，承贷1,000-1,990万美元的银行有30个基点的前端费。

该笔贷款在四年的宽限期后，分三次每半年不等额偿还：第一次和第二次分别偿还20%，第三次偿还60%。

所筹资金用于支持借款人在中国大陆的房地产投资，并且为富乐国际和Wealthy Joy Co Ltd在2010年12月签署的一笔4亿美元五年期贷款进行再融资。

2010年签署的贷款初始利率为，第一年较LIBOR加码250个基点，第二年较LIBOR加码325个基点，第三和第四年较LIBOR加码400个基点，第五年较LIBOR加码450个基点。(完)