港报财经评论：美企为退市早作准备--信报11月12日

美企为退市早作准备 /习广思

央行水源的松紧仍然主导着大市，人民银行公布，内银10月新增贷款5,061亿元人民币，远低于市场预期的6,000亿元人民币，较9月总新增贷款7,870亿元人民币明显下降。同时，10月社会融资规模8,564亿元人民币，较去年同期大幅减少，也是3个月以来最低水平。人行于10月底停止“逆回购”，资金供应趋紧，人民币升值反映热钱流入，加上通胀自9月升穿3%后，人民币流动性由宽松转到中性。虽然目前风险未算高，但对股市有利的宽松环境毕竟因此打了个折，相信股市需要有其他好消息才能推高。三中全会将闭幕，虽然未有具体政策公布，但A股止跌，港股偷步炒，看好的投资者力保不失，在恒指上落区间底部守住。

恒指昨天早段疲弱，靠汇控 独挑大梁，午后跟随A股回升，尾段抽升逾300点，收报23,069点。内银、内险股成为看好的投资者推高指数的棋子，惟大市成交未见配合，仅527亿港元，只有近700只股票上升，显然是大户挟指数。不过，港股偷步炒启示性不大，欧美股市续在高位争持，今天才会见到市场对中国内地改革政策的反应，恒指突破不到上落格局，相信难见突破。今日新股博雅 挂牌，暗盘升逾30%。香港科网股上周回吐，昨天反弹，但与濠赌股一样，高位整固未完，留意腾讯 周三公布季绩，或有机会借此扭转弱势。有政策憧憬多时的能源股轮流炒，设备股则回软，发电企业普遍造好，去年火电股跑出，今年应“换马”至新能源股，龙源 、华电福新 、中国风电 、京能清洁能源 、中国电力新能源 均有不俗升幅。

濠赌股放了一轮烟花后，近期在高位整固，一批中小型濠赌股炒作不断，昨天新濠环彩 、国际娱乐 、励骏 见炒风。强势板块回吐，当中或有吸纳机会。乳业股上周回吐颇急，昨天雅利士 被蒙牛 折让批股予淡马锡、厚朴基金等投资者，股价不跌反升。值得留意的是，继辉山 后，另一只乳业新股原生态牧业正计划来港上市。由于乳业整顿才刚开始，相关股份仍可看好。尽管恒指浮沉，多个强势板块调整，但当中亦有不少股份在业绩及盈利因素推动下，股价逐步转强。蓝筹股当中，友邦 自中期业绩公布后，股价持续强势。

欧罗已见底？ /苏子

欧洲央行上周四突然宣布减息四分之一厘，理由则与欧罗区的通胀太低及有可能陷入通缩危机有关。其实美国目前亦面对通胀太低的问题，由于美国目前并无通胀压力，所以十分怀疑，联储局是否有迫切性宣布收水！大家看看，金价自上周四欧洲央行宣布减息后竟然不升反跌，便知道市场目前根本不担心通胀的问题。市场本来已有藉口炒作联储局有机会在下月议息后宣布收水，从而令到美股可以承接上日的跌势低收。不过，美股在上周五却出现不跌反升的相反走势，似乎市场已完全无惧联储局可能提前收水！从金价持续弱势及美股的强劲走势一直不肯逆转来看，市场大户可能在打赌，联储局可能根本便无意在可见的将来宣布收水。若预期正确，那目前支持美元上升的收水因素便站不住脚了，故小心市场稍后一旦认同联储局收水可能性下降时，美元便会重拾新一轮下跌浪，令美汇指数正式结束自上月25日以来的单边升市。

上周四欧洲央行减息后，美汇指数曾急升至81.46高位，此高位与100天SMA阻力相若，翌日美国公布的就业报告结果后，只能令美汇指数较上日高位多升2点子，始终未能顺利突破100天SMA阻力，令美汇指数有短期见顶迹象。由于目前美汇指数的100天SMA的斜率仍在下跌中，并且已显着低于200天SMA阻力，故技术上看，只要美汇指数稍后继续保持在100天SMA阻力以下，美元的走势实在不宜乐观。

欧罗兑美元已回升至1.34关口附近，暂时最高曾见1.3406，目前市场情绪以看淡欧罗兑美元的大方向为主，不少投资者视1.3430-1.3480为理想的建立欧罗兑美元短仓区域。留意稍后欧罗兑美元一旦升至上述区域时，会否只是稍作停留便继续上升，并且在突破1.35心理关口后可以迅即升至上周四的1.3529高位以上，使到不少看淡者因此受困。若出现如此情况，预料欧罗兑美元应已在上周四成功见底了。