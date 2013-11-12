港报财经评论：复苏虽弱，中金：国指看1,250点--经济日报11月12日

国企指数昨日走高，但未摆脱上落格局，尤其10月宏观经济数据好坏参半，反映经济弱复苏，但中金公司认为跌市反是吸纳机会，因为中港股市明年可升20%。A股昨日先跌后升，带动国企指数午后急弹，加上内银股全线走高，推动国指全日升192点或1.8%，收报10,582点，成交额105亿港元，62%主板H股上升；红筹指数结束六连跌走势，昨全日升38点或0.9%，收4,489点，成交额47亿港元。海关总署、国家统计局和人民银行先后公布10月数据，贸易数据难得好过预期，尤其出口贸易回复增长，但通胀和工业生产者出厂价格却差于预期，分别为3.2%和-1.5%，前者较9月份轻微扩大0.1个百分点，后者跌幅扩大0.3个百分点。尽管工业增加值略好过预期，但固定资产投资增长只有20.1%，升幅连续两个月放缓；即使是新增贷款亦跌至今年最少的5,061亿元人民币，反映银行在年底收紧贷款以符合银监会要求。

7月和8月的数据普遍好过预期，但踏9月开始差过预期，反映中国内地下半年的经济复苏只是弱复苏，故9月后数字参差，不排除数据参差现象会维持到11月和12月，对于大市会带来不明朗因素，也会为一直憧憬中国内地经济好转的看法泼冷水。虽然经济弱复苏，A股走高并带动国企指数回升，但国指只是维持上落走势，或者如近期所讲，市场是否太多人看淡后市，反而令后市要上落多一段日子才有明确方向。不过，反而希望大市在年底可以大跌，因为可以为明年升市打好基础，股民也可以趁低吸纳。中金公司报告全面撑中国市场，认为A股以及国指明年会有20%上升空间，沪深300指数目标2,700点至2,800点，国指则为12,500点，并指中国明年经济增长虽有下行风险，市场主流观点一致预测中国明年GDP为7.4%，较今年预期7.6%还要低，只是中国内地社会总需求的三头马车均面临上行风险。

中金解释，出口方面，美国、日本和欧盟三大发达经济体同步复苏，中国出口有望搭上顺风车。消费方面，中国内地反腐倡廉导致公款消费大幅降低，但今年零售增速仍可突破13%，政府消费在社会总消费中约占12-13%，明年这一负基数效应将消失，消费同比增速有望出现攀升。投资方面，企业盈利增长复苏，加上政府对民间开放更多投资领域的努下，可能会带动私人投资的加快增长。