《分析》今年假期购物旺季缩短，美国零售业者出招应对

“如果你的配货系统出了乱子、网站崩溃或是竞争对手打折力度极大，那么将没有太多反应时间，”咨询公司Kurt Salmong高级合伙人Michael Dart称。

由于假日进账占许多零售商的半数利润，这个赌注是很高的。

今年假日零售季的销售预估略为悲观，但该预估是在近期经济数据显示就业和经济大局增速好于预期之前发布的。

ShopperTrak在9月曾表示，预计今年11月和12月销售将仅增长2.4%，而2012年该增幅为3%，2011年为4%，2010年为3.8%。

摩根士丹利10月预计，此次假日季零售销售将创2008年以来最疲软增幅。

**购物季天数缩短**

今年感恩节和圣诞节间的天数比2012年少了六天，这意味购物天数缩短，而且如果销售低迷或消费者因天气素不出门逛大卖场，商家能够作出反应的时间也减少。提供数码营销工具的Adobe Systems 指出，假期购物季时间较短，可能使得零售商的线上(网络)销售减少15亿美元。

“今年可能会像是闪电一样--过得很快。每一天都很重要。”梅西百货(Macy’s) 执行长Terry Lundgren说。

和许多零售业者一样，梅西百货多数分店也是首次在11月28日感恩节假期当天就会开店。J.C. Penney 、Kohl’s 和Sears 也是感恩节晚上八点开。百思买(Best Buy) 晚上六点开，玩具反斗城(Toys R Us)则傍晚五点开。

购物季天数减少，是零售业者已展开假期主题促销的原因之一，尤其是线上营销。根据Experian Marketing Services一份报告，几乎有半数零售业ˋ者11月1日就开始促销，四分之一消费者已开始购物。

**未雨绸缪**

今年的购物季短暂紧凑意味着，很多公司采取额外措施确保店铺补货迅速，网站要做好准备来应对异常的网络拥堵状况。

Penney面临承重压力要在本次假期购物季中恢复营收增长。该公司已调整供应链，假日商品应能比往常提前一周上架。

索尼 在美国各地租下了更多临时仓库，因此能够快速补充库存以避免售罄。

今年电子商务料将扩张至约占假期营收的12-13%，上个购物季该比重为11%。在这种情况下，零售商将更加关注网店销售。

沃尔玛 和Target Corp 表示，他们已对网站进行了大量测试，确保能够顶住来自本次短暂购物季的额外压力。

电子商务巨头eBay Inc 旗下EBay Enterprise在云端租下更多存储空间并和更多服务器，以确保客户的电子商务网站能够顶住网络流量。今年网上订单可在12月23日0300GMT前下达，商品将在圣诞节前夕运送。

网络零售巨头--亚马逊向所有客户提供周日快递服务。(完)