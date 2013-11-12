《中国新债》原定周三招标的150亿元铁道总公司固息债将取消发行--消息

路透北京11月12日 - 本周新债供给密集，机构信心匮乏，二级市场收益率轮番刷新多年来高点的背景下，两位消息人士周二对路透表示，中国铁路总公司原计划于本周三发行的合计150亿元人民币固息债将取消发行。
其中一位熟悉内情的消息人士称，本期债如果顺利发行，应是今年第七期铁道债(企业债)。原计划发行10年期品种90亿元，20年期品种60亿元。
对于该期债的发行窗口将在何时再打开，上述消息人士称，“不知道呢，看市场情况吧......最近收益率上来太快。”
孱弱市况下，新债发行陷入的困境。中国国开行周一发布公告称，取消原定于明日进行的今年第44-47期固息债第三次增发，仅保留一年期固息债增发外，并将新发六个月品种。
今年铁道债的计划发行规模是1,500亿元，与上年持平。以下为2013年已发行铁道债招标细节如下：
以下为2013年已发行铁道债招标细节如下：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍)
第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15%
第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%
100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35%
第三期 200 7 8月26日 5.06% 1.66 4.20%-5.20%
第四期 150 7 9月11日 5.20% 1.13 4.20%-5.20%
50 15 9月11日 5.50% 2.06 4.60%-5.60%
第五期 150 10 10月14日 5.32% 1.34 4.40%-5.40%
50 20 10月14日 5.55% 1.38 4.60%-5.60%
第六期 150 10 10月31日 5.54% 1.29 4.60%-5.60%
50 20 10月31日 5.60% 2.13 4.80%-5.80%
总计 1,200
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。(完)
(发稿 康熙泽；审校 毕晓雯)