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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 10:20 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易走疲，外资小幅汇出

路透台北11月12日 - 台币兑美元 周二实质交易走疲。汇银人士指出，台股 走势较多数亚洲股市疲软，且盘初外资汇出，令台币较上日进一步走弱。

汇银人士说，台湾近期公布的出口数据表现不佳，出口商的美元卖盘并不多。此外，除了外资以外，盘初亦见油款买入美元。

〞韩元也还小升...台币今天弱了很多。〞一位外商汇银人士说。

NDF市场中，一个月美元/台币的换汇点小幅走疲，报小幅折价至价平，上日在价平附近。美元/台币指标一个月期 报价约在29.540/29.550间，上日收盘在29.500。

本地时间10:07时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高6.9分报29.556。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.51-29.56，上交易日则落在29.41-29.42。

欧元周二在亚洲市场守住早前的温和涨幅，此前在交投迟滞的隔夜时段中，投资者缩减对欧元的空头押注，上周欧元遇到沉重抛压。

台湾财政部日前公布10月出口衰退1.5%，逊于市场预估衰退0.68%，财政部指出，10月出口衰退以光学器材年衰退24.7%，负成长最多。(台湾贸易数据请见 )

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间10:09，台股 升0.41%报8,216.03点，同时间日股 升1.56%、而韩股 升1.1%

* 同时间韩元兑美元 在1,070.6/1,071.00，上日收盘在1,072.0。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.51-29.56

最新相关报导链接：

* 路透调查：多数交易商预期欧洲央行将再次进行长期再融资操作

* 日本经济：经济财政大臣称“安倍经济学”并非旨在有意操纵汇市

* 韩国数据：韩国10月进口物价同比下跌7.3%，出口物价同比下跌4.6%--央行 (完) (记者 高洁如; 审校 毕晓雯)

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