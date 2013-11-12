台湾汇市：台币盘初实质交易走疲，外资小幅汇出

国际油市：油价下跌，势将是第一季表现最差的资产
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透台北11月12日 - 台币兑美元 周二实质交易走疲。汇银人士指出，台股 走势较多数亚洲股市疲软，且盘初外资汇出，令台币较上日进一步走弱。
汇银人士说，台湾近期公布的出口数据表现不佳，出口商的美元卖盘并不多。此外，除了外资以外，盘初亦见油款买入美元。
〞韩元也还小升...台币今天弱了很多。〞一位外商汇银人士说。
NDF市场中，一个月美元/台币的换汇点小幅走疲，报小幅折价至价平，上日在价平附近。美元/台币指标一个月期 报价约在29.540/29.550间，上日收盘在29.500。
本地时间10:07时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高6.9分报29.556。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.51-29.56，上交易日则落在29.41-29.42。
欧元周二在亚洲市场守住早前的温和涨幅，此前在交投迟滞的隔夜时段中，投资者缩减对欧元的空头押注，上周欧元遇到沉重抛压。
台湾财政部日前公布10月出口衰退1.5%，逊于市场预估衰退0.68%，财政部指出，10月出口衰退以光学器材年衰退24.7%，负成长最多。(台湾贸易数据请见 )
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间10:09，台股 升0.41%报8,216.03点，同时间日股 升1.56%、而韩股 升1.1%
* 同时间韩元兑美元 在1,070.6/1,071.00，上日收盘在1,072.0。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.51-29.56
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。