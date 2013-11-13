重发-更新版 1-中国公开市场：少量逆回购维稳市场，中性偏紧基调下利率高位持稳 (11月12日)

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* 央行公开市场延续"锁长放短"操作路径

* 今日少量七天逆回购稳定预期，维持稳定货币金融环境

* 利率高位持稳，显示中性偏紧基调不改

路透上海11月12日 - 虽然上周四中国央行公开市场暂停了14天逆回购操作，但本周二仍继续“锁长放短”的操作路径。继周一全额续做到期三年央行票据后，今日以少量七天逆回购来稳定市场预期，唯其利率高位持稳，显示中性偏紧的政策基调不改。

他们并指出，最新公布的宏观数据显示，10月经济走势平稳，但同期M2增速偏高，央行在维持稳定的货币金融环境同时，未来更多政策着力点仍会在督促机构降杠杆和调结构。

“(逆回购)量很小，更多是信号作用，维持相对紧平衡，”长江证券资金营运部高级研究员熊德超称。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳也指出，央行以少量逆回购来安抚机构情绪，但利率维持不变，操作更趋灵活。“(如果)降利率等于是给要松的信号了...今后公开市场操作量的信号作用开始淡化了，中标利率才是关键。”

央行公告显示，今日进行了90亿元逆回购操作，中标利率维持在4.10%。

上周四公开市场暂停了14天逆回购操作，当周亦转为小幅净回笼50亿元人民币。市场人士认为，逆回购重启或暂停的意义已趋于淡化，基于保持银行间流动性相对平稳及减少资金利率波动考量，央行流动性管理手段将更加灵活。

中国银行间市场主要质押式回购利率 本周以来均呈跌势，但主要是受较低开盘价的指引，由于机构主流预期偏谨慎，融出资金意愿普遍不强，流动性实质仍略显紧张。

周一债市哀鸿遍野，但周二在逆回购重现后，市场情绪略有缓和，早盘债市现券收益率及IRS大约下行了5-6个bp，而五年期国债期货主力12月合约 早市反弹，升幅达0.6%。

**政策惯性延续**

虽然金融市场行情惨淡，但中国10月宏观经济数据延续了三季度以来的企稳态势，通胀虽小幅上升但仍受控，投资和消费基本持稳，工业则略微改善。

不过10月份新增信贷创下年内新低，而同期M2增速依旧在14%上方徘徊。业内人士认为，从此前央行调控情况，结合现有经济形势来看，至少在年内，货币政策维持中性偏紧的可能性较大。

国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞就指出，政策惯性仍在持续，从宏观和金融数据来看，“没有什么信号显示需要改变政策基调的。”

对今日到期的100亿元三年期央票，央行周一已首次将到期央票全部续做，利率仍持稳; 另据路透统计，本周还有240亿元逆回购到期。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 90

(周四) 待定

央票到期 100

央票到期续做 100

正回购到期 --

逆回购到期 240

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