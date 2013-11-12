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货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 15:16 BJT

表格：德国10月CPI终值为较上年同期升1.2%，为2010年8月以来最低增幅

路透柏林11月12日 - 德国联邦统计局周二公布的数据显示：

* 德国10月消费者物价指数(CPI)终值较前月下滑0.2%，较上年同期上升1.2%(初值分别为下降0.2%和增长1.2%)

* 德国10月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下降0.3%，较上年同期上升1.2%(初值分别为下降0.2%和上升1.3%)

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 -0.2 +1.2 105.9

食品和饮料 +0.1 +3.7 110.1

烟酒类 +0.4 +2.9 108.4

服装鞋帽 +1.8 +1.3 108.6

房租,能源和水 持平 +1.6 107.8

家具和其它家计用品 +0.2 +0.8 102.2

保健用品 +0.1 -3.7 99.7

运输 -0.9 -1.0 107.2

通讯 持平 -1.4 92.9

娱乐 -1.3 +2.1 102.0

教育 -4.6 -1.1 92.3

餐饮和外宿 -0.1 +2.3 106.7

其它商品和服务 持平 +1.7 104.7(完)

(编译 高琦 审校 田建华)

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