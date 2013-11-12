表格：德国10月CPI终值为较上年同期升1.2%，为2010年8月以来最低增幅

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透柏林11月12日 - 德国联邦统计局周二公布的数据显示：
* 德国10月消费者物价指数(CPI)终值较前月下滑0.2%，较上年同期上升1.2%(初值分别为下降0.2%和增长1.2%)
* 德国10月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下降0.3%，较上年同期上升1.2%(初值分别为下降0.2%和上升1.3%)
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 -0.2 +1.2 105.9
食品和饮料 +0.1 +3.7 110.1
烟酒类 +0.4 +2.9 108.4
服装鞋帽 +1.8 +1.3 108.6
房租,能源和水 持平 +1.6 107.8
家具和其它家计用品 +0.2 +0.8 102.2
保健用品 +0.1 -3.7 99.7
运输 -0.9 -1.0 107.2
通讯 持平 -1.4 92.9
娱乐 -1.3 +2.1 102.0
教育 -4.6 -1.1 92.3
餐饮和外宿 -0.1 +2.3 106.7
其它商品和服务 持平 +1.7 104.7(完)
(编译 高琦 审校 田建华)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
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