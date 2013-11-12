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货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 15:07 BJT

表格：德国10月趸售物价较前月下滑1.0%，较上年同期下滑2.7%

路透柏林11月12日 - 德国联邦统计局周二公布，德国10月趸售(批发)物价较前月下滑1.0%，较上年同期下滑2.7%。

具体数据如下：

德国趸售物价 2013年10月 2013年9月 2012年10月

较上月(%) -1.0 +0.7 -0.6

较上年(%) -2.7 -2.2 +4.6

WPI(基期为2005年) 120.8 122.0 124.1

(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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