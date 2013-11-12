表格：德国10月趸售物价较前月下滑1.0%，较上年同期下滑2.7%

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透柏林11月12日 - 德国联邦统计局周二公布，德国10月趸售(批发)物价较前月下滑1.0%，较上年同期下滑2.7%。
具体数据如下：
德国趸售物价 2013年10月 2013年9月 2012年10月
较上月(%) -1.0 +0.7 -0.6
较上年(%) -2.7 -2.2 +4.6
WPI(基期为2005年) 120.8 122.0 124.1
(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。