版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月12日

路透伦敦11月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           459,425         -3,450
    锡            11,760           -360
    铅           233,000           持平
    锌         1,011,325         -1,250
    铝         5,327,325         -9,125
    镍           241,716         +1,722
    铝合金        60,740            -20
    NASAAC        95,720           -660
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据           库存分布                品种      库存数据           库存分布
 铜      MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅        MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡        MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金    MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 隋芬)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐