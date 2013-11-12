更新版 1-新债招标：中国国开行一年增发债收益率再创新高，新债需求仍弱

* 国开行两期债结果双双落在招标区间上限

* 其中一年期增发债中标收益率再创历史高位

* 压制债市因素未实质改善，新债需求仍弱 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京11月12日 - 中国国家开发银行 周二招标的两期债中标结果虽低于预期，但双双落在稍早公布的招标区间上限，其中一年增发债中标收益率创同类政策性金融债有史以来新高。交易员指出，今日小量逆回购稍缓解投资者悲观情绪，但因近期一级发行依然密集，新债需求仍弱。

业内人士稍早透露，国开行上午招标的一年期固息增发债，中标收益率4.9891%，同时进行的六个月期固息债中标利率4.90%，均低于此前5.05%和4.98%的市场预测均值。两期债投标倍数分别为1.17倍和1.09倍。

“一级半有一些在抛的，感觉不少，这样看不排除这期新债有部分承销商冲量的因素，就这样倍数才1倍多，说明大家需求弱。”上海一银行交易员称。

据交易员透露，当前一级半市场中，虽然整体成交偏淡，不过六个月固息债的需求较一年固息增发债更好，计算返费之后，前者有在5.1%的收益率水平的成交。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年和六个月期品种最新的收益率分别为5.0893%和4.9001%。二级市场，剩余期限0.9479年的国开行固息债130243 最新成交对应收益率为5.03%。

今日一年期债为国开行今年第43期第三次增发。第43期固息债10月22日时，首发的票面利率为4.55%，此后在10月29日和11月5日，分别进行了两次增发，中标收益率分别是4.8512%和4.8138%。

一银行交易员认为，今日央行公开市场虽然进行了90亿元逆回购，但对缓和资金面趋紧的实际效用恐不大，不过早盘人民币利率互换(IRS)出现下行，这或说明这一操作对改善市场情绪还是有所作用的。但今日两期债的收益率都发在上限位置，说明一级还是很弱的。

继上周四暂停逆回购之后，中国人民银行公开市场今日进行90亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持稳在此前的4.10%。

本周因发行压力过猛，曾一度被业内人士戏称为“超级供给周”，因市况不佳，部分发行人不得不调整发行计划或取消发行。但即便如此，本周利率债发行方面，还将有农发行180亿元金融债，及合计480亿元的国债待发行。

国开行上周公告称，将于本周二(12日)第三次增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元。不过该行在周一公告调整了今日的发行计划。此外，两位消息人士周二对路透表示，中国铁路总公司原计划于本周三发行的合计150亿元人民币固息债将取消发行。

今日新债具体条款如下：

第43期第三次增发 第48期

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发行总量 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 1年/固息 六个月/固息

招标方式 单一价格（荷兰式）招标 单一利率（荷兰式）招标方式

缴款日/起息日 11月19日/10月24日 11月19日/11月19日

分销期 11月15日-11月19日 11月13日-11月19日

上市日 11月21日 11月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年付息 按六个月付息

发行人增发权利 保留

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