重要历程：1978年以来中共历届三中全会一览

路透北京11月12日 - 自中国共产党十一届三中全会以来，深化改革可以说是历届三中全会的关键词。周二刚刚结束的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对改革进行整体系统部署，涉及政治、经济和文化等诸多领域。

会议公报称，中央将成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。

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以下为中国历届三中全会重要内容一览：

* 十八届三中全会（2013年11月9-12日）

通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对改革进行整体系统部署，不仅仅是经济体制改革，还包括政治、文化、社会、生态文明体制改革等多方面。

公报指出，要坚持公有制经济的主体地位，让市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，建立建立事权和支出责任相适应的财税制度，并建立城乡统一的建设用地市场。

* 十七届三中全会（2008年10月9-12日）

通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，提出必须毫不动摇坚持以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，健全严格规范的农村土地管理制度，建立现代农村金融制度，积极发展现代农业，加快发展农村公共事业。

* 十六届三中全会（2003年10月11-14日）

通过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，提出使股份制成为公有制的主要实现形式，首次提出建立现代产权制度，并明确法律没有明令禁止的领域非公有经济都可以进入，以及深化国有企业改革、深化农村改革等。

* 十五届三中全会（1998年10月12-14日）

通过《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》，提出了到2010年建设有中国特色社会主义新农村的奋斗目标，确定了实现这些目标必须坚持的方针；并强调要长期坚持以家庭承包经营为基础、统分结合的经营制度。

* 十四届三中全会（1993年11月11-14日）

通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，是中国建立社会主义市场经济体制的总体规划，是20世纪90年代进行经济体制改革的行动纲领。其中提出要转换国有企业经营机制，建立现代企业制度，转变政府职能，建立合理的个人收入分配和社会保障制度等。

* 十三届三中全会（1988年9月26-30日）

批准了中央政治局提出的治理经济环境、整顿经济秩序、全面深化改革的指导方针、政策和措施，确定把其后两年改革和建设的重点突出地放到治理经济环境和整顿经济秩序上来。

全会并原则通过《关于价格、工资改革的初步方案》，建议国务院在今后五年或较长一些时间内，根据严格控制物价上涨的要求，并考虑各方面的实际可能，逐步地稳妥地组织实施。

* 十二届三中全会（1984年10月20日）

通过《中共中央关于经济体制改革的决定》，阐明了加快以城市为重点的整个经济体制改革的必要性、紧迫性，规定了改革的方向、性质、任务和各项基本方针政策，是指导中国经济体制改革的纲领性文件。

会议提出要增强企业活力，发展社会主义商品经济，建立合理的价格体系，充分重视经济杠杆的作用。还要进一步完善税收制度，改革财政体制和金融体制。

* 十一届三中全会（1978年12月18-22日）

批判了“两个凡是”的错误方针，高度评价了关于真理标准问题的讨论，确定了解放思想、实事求是的指导方针；做出把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，并决定健全党的民主集中制，健全党规党法。

在经济建设问题上，要求从纠正急于求成的错误倾向和全党要注意解决好国民经济重大比例严重失调等问题出发，对陷于失调的国民经济比例关系进行调整，对过分集中的经济管理体制着手认真的改革；并同意将《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定（草案）》发到各省、市、自治区讨论和试行。（完）