更新版 2-中国货币市场：回购利率跌幅收窄，资金面未现明显缓和

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
(新增成交量和更新收盘报价)
路透上海11月12日 - 中国银行间市场周二隔夜至一个月期回购利率 均小幅回落逾10bp(基点)，较早盘跌幅有所收窄；虽然今日全线低开政策引导的意味浓厚，但资金面尚未出现明显缓和。
市场人士谈到，今日公开市场七天逆回购操作，虽然量不大，但仍有助于稳定市场情绪，加之年末财政资金投放高峰逐渐到来，短期资金面进一步收紧的可能性较小。
“我感觉和昨天差不多，也没有到很难借的程度，还是偏紧吧，隔夜的相对好一点，七天和14天还是不太好借，”上海一银行交易员称。
上午9:00左右，隔夜至一个月回购利率几乎同时开出，跌幅较上日均价多在30个基点(bp)附近，一个月期品种降幅更大，超过60个bp。
上述交易员表示，昨日公开市场全额续做了100亿元三年期央票，今日又有80亿元逆回购到期，因此90亿元的七天期逆回购操作也仅是起到对冲到期的作用，对资金面的实质影响有限。
华东一银行交易员则认为，七天逆回购操作规模尽管较小，但至少能令紧绷的市场情绪稍有缓和，“还好，不至于让大家太紧张。”
继上周四暂停14天逆回购操作之后，业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行90亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持平于4.10%。而央行周一首次将到期的三年期央票全部续做，利率仍持稳。
今日银行间市场质押式回购总成交量至6,207.44亿元，较上日的6,326.62亿元略减；其中隔夜品种成交为4,983.43亿元，上日为4,659.10亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3429 3.6196 -27.67 4,983.43
七天 3.5989 3.8209 -22.20 925.73
14天 4.3678 4.4905 -12.27 172.66
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9100 2.7150 +19.50 2,140.07
七天 3.9600 4.2000 -24.00 293.62
14天 4.2000 4.3500 -15.00 28.37
回购定盘利率
其中:隔夜 3.4700 3.6500 -18.00 --
七天 3.6900 3.8000 -11.00 --
14天 4.5000 4.4600 +4.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.3290 3.6000 -27.10 --
七天 3.5450 3.7800 -23.50 --
三个月 4.6978 4.6962 +0.16 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞/吴芳; 审校 毕晓雯/张喜良)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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