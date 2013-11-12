中国钢铁：10月铁矿石进口价和许可证发放双降，供需料趋平衡--钢协

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透上海11月12日 - 中国钢铁工业协会发布最新报告称，中国10月铁矿石进口许可证的发证数量和平均进口价格均呈下降趋势，因钢厂在成本和环保政策的压力下采购积极性降低，短期内铁矿石供需料趋于平衡。
中钢协在铁矿石进口预警月度监测报告中称，今年10月中国铁矿石进口许可证发证数量8,574.61万吨，环比下降24.25%；平均价格为127.25美元/吨。
“‘银十’行情表现总体较为疲软，一些钢厂在成本压力下开始出现亏损，加之环保政策趋紧，钢厂采购积极性降低，进口矿刚性需求逐步减弱，市场价格也开始出现回落。”钢协表示。
不过报告指出，由于中国经济总体维持稳定、国外发达国家经济复苏势头延续、加之天气转冷导致的国产矿资源供应减少，短期内，进口矿市场维持稳定的可能性较大。
中钢协并称，在目前供需形势依旧严峻以及资金紧张等因素交织下，参与铁矿石进口的企业应考虑到大规模进口带来的隐患，合理调整库存，保证资金充裕。
中国海关稍早公布的统计显示，10月中国铁矿石及其精矿进口量6,783万吨，较前月减少9.1%，但较上年同期增长20.2%。 (完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编