《热点透视》黑莓的企业重整计划从一开始就显得不太聪明

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales

路透纽约11月11日 - 黑莓 的企业重整计划从一开始就显得不太聪明 。新任执行长程守宗(John Chen)可以在未来五年获得价值8,500万美元的股票，至少这一次黑莓拿出了正确的激励方案。但这家加拿大企业处境艰难，光靠一个人身兼两份高层职位来打理是不够的，特别是这个人还在加州与加拿大之间来回跑。

程守宗拥有的技术背景和让Sybase起死回生的光鲜履历，使他成为领导黑莓的合格人选。每年100万美元的薪水外加最高200万美元的奖金，这样的报酬并不算离谱。GMI Ratings近期一项调查的中值显示，标准普尔500中型企业的执行长2012年薪水为85万美元，年度总薪酬为190万美元。

不过，与前执行长Thorsten Heins在今年稍早获得的分手协议一样，程守宗的股权奖励计划看起来也非常慷慨。可以说，这份计划把他与股东们的经济利益绑在了一起。而且第一期的股权支付要到三年后。如果程守宗能够挽救黑莓，或者找到一位出价超过34亿美元市值的买家，那他自然不会遇到什么问题。而如果他无法止住公司下滑的势头，这笔报酬就会告吹。

更大的问题来自程守宗的双重角色以及居住安排。一段时间内，他将担任临时执行长和执行董事长这两个要职。鉴于黑莓的艰难处境，他很可能在一段时期里不得不身兼两职。从公司治理角度来说，这对任何公司都不是好事。而如果面对的是黑莓这样的挑战，时间紧任务重，情况也就更加严峻。

此外，提供给程守宗的如此薪酬，但他并不会从加州搬到黑莓总部所在地--安大略省滑铁卢。他会乘坐公司专机来回往返。这对黑莓公司来说花费太大，之前公司已表示要卖掉飞机压缩成本。

曾经花费重金进行重整的JCPenney 已经证明，这种通勤文化对它不适用。对冲基金经理人Bill Ackman曾经从苹果公司 招揽Ron Johnson来经营这家美国零售商，后来他感到，公司重整失败部分要归咎于执行长和一些高管经常不在公司。黑莓本来可以在这份未来五年可能获得1亿美元的薪资计划中加上一条，要求程守宗搬到加拿大来。(完)