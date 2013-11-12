印尼央行：意外调高指标利率0.25个百分点至7.50%

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅

路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。