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货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 16:04 BJT

印尼央行：意外调高指标利率0.25个百分点至7.50%

印尼第三季经济增长5.6%，增速是近四年来最慢。央行目前试图改善收支状况，缩窄经常帐缺口。

印尼10月年通胀率从前月的8.4%降至8.32%，9月贸易赤字扩大至6.60亿美元，8月修正后为贸易盈余7,000万美元。

路透访问的17位分析师中有15人原先预计，再融资利率将维持在7.25%，因近期数据显示经济放缓且通胀下滑。

市场的下一关注点是印尼央行第三季国际收支，定于周三发布。(完) (编译 隋芬; 审校 李婷仪)

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