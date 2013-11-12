印尼央行：意外调高指标利率0.25个百分点至7.50%

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
印尼第三季经济增长5.6%，增速是近四年来最慢。央行目前试图改善收支状况，缩窄经常帐缺口。
印尼10月年通胀率从前月的8.4%降至8.32%，9月贸易赤字扩大至6.60亿美元，8月修正后为贸易盈余7,000万美元。
路透访问的17位分析师中有15人原先预计，再融资利率将维持在7.25%，因近期数据显示经济放缓且通胀下滑。
市场的下一关注点是印尼央行第三季国际收支，定于周三发布。(完) (编译 隋芬; 审校 李婷仪)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。