台湾货币市场：短率稳于现有水位，4G标金陆续入库料影响已小

* 短率稳于现有低水位

* 4G标金今日起陆续入库，但资金多数已到位因此影响较小

* 票券商开始准备跨年的资金

记者 高洁如

路透台北11月12日 - 台湾银行间短率周二大致稳于现有水位。交易员表示，第四代行动通讯(4G)得标业者的标金自上周开始陆续筹措，今日起陆续入国库，但由于市场资金水位仍旧宽裕且资金已依次到位，预料不致对整体市场资金水位造成短缺的影响。

多位银行人士表示，第四代行动通讯(4G)频段的标售分别由大型电信公司--中华电信 、台湾大哥大 、以及远传电信 标得，将在11月29日以前入国库。其中以中华电信高逾400亿台币以上的标金最多、远传则约310亿、台湾大哥大则约200-300亿台币。

据市场交易人士表示，其中台湾大哥大约200余亿的标金已于今日入库；料先前表态将尽早投入4G作业的中华电信将也会在近期缴库并开始基建作业，远传则料将在月底前缴纳。

资深市场交易人士表示，自上周起，中华电信已陆续将持有的短票解约并存入往来银行，而台湾大哥大则是陆续解约基金以筹措资金，而远传应会以借款方式筹钱。他们也表示，标金缴库的方式可以国库收支连线或汇款，届时分行端将会大额通报总行，以便总行的资金调度。

〞目前钱大概都到位了，影响的是银行的准备数字，对货币市场的利率大概没什么影响，短票利率最近还往低位。〞前述资深交易人士说。

本地时间11:51时：

**台币兑美元 走升6分报29.565。

**台股 升0.17%，报8,196.82点；成交量 报475.14亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.400%，上日报0.295-0.395%；一周拆款利率在0.388-0.450%，上日亦在0.380-0.430%。

**票量仍低**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，目前先行筹措可跨年底的资金，只要利率还可接受，将优先承做跨年底的资金以提前因应年底的紧缩因素。

他们表示，市场的资金还是很多，但是票量未扩充之下，供给一直不足，也使得银行有钱无处去的情况一直未能有效缓解。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间仍在0.62-0.63%，和上日大致不变。

今日央行存单到期金额1,270亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

本周央行存单共到期6,029亿台币，分别为周三466.00亿、周四398.00亿以及周五656.85亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为11亿台币，累计超额准备为463亿，加计前期1%的超额准备为1,773亿台币。

**RP利率稳于既有区间**

债券市场附买回(RP)成交利率则是持稳。券商资金调度人士指出，今日市场资金相当充沛，大型寿险公司购买货币型基金，令部分投信要券更为积极，不过券源稀少状况未改，使得成交利率维持既有区间不变。

一券商交易员指出，由于公司债可承做的筹码太少，原本不愿意碰公债的投信客户也只能接受。从市场资金与筹码供需失衡的角度来看，RP利率应该还有继续下调机会，只是必须要在客户关系与利益间拿捏。

〞再向下开客户也会接受，因为真的没券。〞他说。

另一票券商交易员则称，由于有大型寿险公司购买货币型基金，今日有家小型投信一开口就要做超过10亿台币的交易，不过实在没有多余筹码可做。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆维持在既有区间。