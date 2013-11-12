新债招标：中国农发行三年增发债未招满，收益率远高预期至5.2504%--业内人士

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京11月12日 - 业内人士周二透露，中国农业发展银行下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)未招满，中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值；三年债中标利率为5.36%，低于此前5.42%的预测均值。
业内人士并透露，三年增发债计划发行80亿元，实际发行71.7亿元；三年债投标倍数为1.91倍。
今日新债为农发行今年第30和31期金融债。其中第30期为2011年第18期金融债 的增发债。110418券目前剩余年限约1.01年，票面利率3.58%。
以下为具体条款：
第30期 第31期
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招标金额 至多80亿元 至多100亿元
期限/计息方式 三年固息 三年固息
(2011年第18期增发)
招标时间 11月12日14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月14日/2012-11-17 11月18日
发行期 11月13日-11月14日 11月13日-11月18日
上市日 11月20日 11月22日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.05%
-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。