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货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 15:12 BJT

新债招标：中国农发行三年增发债未招满，收益率远高预期至5.2504%--业内人士

路透北京11月12日 - 业内人士周二透露，中国农业发展银行下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)未招满，中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值；三年债中标利率为5.36%，低于此前5.42%的预测均值。

业内人士并透露，三年增发债计划发行80亿元，实际发行71.7亿元；三年债投标倍数为1.91倍。

今日新债为农发行今年第30和31期金融债。其中第30期为2011年第18期金融债 的增发债。110418券目前剩余年限约1.01年，票面利率3.58%。

以下为具体条款：

第30期 第31期

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招标金额 至多80亿元 至多100亿元

期限/计息方式 三年固息 三年固息

(2011年第18期增发)

招标时间 11月12日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日/2012-11-17 11月18日

发行期 11月13日-11月14日 11月13日-11月18日

上市日 11月20日 11月22日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.05%

-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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