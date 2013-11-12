香港新股：徽商银行首日挂牌徘徊招股价，在线游戏商博雅表现抢眼

路透香港11月12日 - 周二港交所首日挂牌的两只新股表现迥异，在线游戏商博雅互动 表现亮丽，早盘最多曾升至较招股价高出逾三成；反观三年以来本地集资额最大的银行股--中国徽商银行 只能险守招股价，显示投资者对未来陆续有来的中资金融股IPO兴趣缺缺。

多家中资金融股正排队来港上市，包括正在进行推介，集资规模高至20亿美元的的中国四大国有资产管理公司之一的信达资产。此外，光大银行 、北京银行、广发银行等也正准备来港上市。

徽商银行今天首日挂牌表现平平，该股以招股价3.53港元开出第一口价后，最多曾小涨1.4%至3.58港元的盘中高位。午盘13:07报3.56港元。该股以接近招股价下限定价，其香港公开发售部份获得约10.8倍认购，而国际配售部份则录得适度超额认购。

至于上周挂牌的重庆银行 首日挂牌以低于招股价0.17%收市，该行集资额42.5亿港元。目前仍以低于招股价6港元的价格徘徊。

市场人士认为，位于工业较为发达的安徽省的徽商银行，相对较为吸引。

“徽商银行的估值公平，相对近期上市的重庆银行较值得买入，因后者依赖地方政府为其主要客户。”敦沛证券副总裁黄志阳说。

他并称，“徽商银行的风险较低，因为其业务主要受零售银行业务带动，且是中国中部其中一家较有认受性的银行。”

由于中国的IPO市场尚未重开，内地金融机构纷纷转往香港上市集资增强其资产负债表。但市场对这类新股发行的需求疲弱，因投资者宁愿购买那些已经上市且有往绩表现的银行股份。

根据汤森路透数据，徽商银行的招股价相当于预测市账率0.95倍，相对其他香港上市银行股市账率为1.18倍。

相对徽商银行，同日上市的网络棋牌类游戏开发商--博雅互动表现抢眼，该股的公开发售部份获得逾832倍认购，国际配售亦获非常大幅超额认购。该股并以接近招股价区间4.55-5.6港元的上限5.35港元定价，集资约9.9亿港元。

博雅互动首日高开26%后，股价最多曾大涨30.3%至6.97港元的盘中高点。香港时间13:07报6.41港元。(完)