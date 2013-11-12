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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--11月13日****

路透11月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月13日(三)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值 
    0300   韩国L货供额(较上年同期)                            9月        --        +7.3%  
    0030   澳洲薪资价格指数(较前季)                        第三季      +0.7%       +0.7%
                     (较上年同期)                                      +2.9%       +2.9%
    0030   澳洲新车销售                                      10月        --        -0.1%
    0930   英国请领失业金人数(万人)                          10月    减少3.5    减少4.17
                按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率           9月       7.7%        7.7%
    1000   欧元区工业生产(较前月)                             9月      -0.3%       +1.0%
                      (较上年同期)                                      持平       -1.9%
    1200   美国抵押贷款市场指数                       11月8日当周        --        449.6
                      再融资指数                                         --      2,035.6
    1900    美国联邦预算(亿美元)                             10月  赤字1,040     盈余751
    2145   新西兰零售销售(较前季)                          第三季      +0.9%       +1.7%
               (较上年同期)                                            +1.5%       +3.3%  
    2330   日本路透短观景气判断指数                          11月        --           12
    2350   日本国内生产总值(GDP)(较前季)                   第三季      +0.4%       +0.9%
                                (环比年率)                             +1.7%       +3.8%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    11月12日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         现值         预估值 
         
    0001     英国皇家测量师协会(RICS)房价指数                  10月         正57           --
    0030     澳洲NAB企业状况指数                               10月          负4           --   
         
                    企业信心指数                                             正5           --   
          
    0500     日本消费者信心指数                                10月         41.2           --   
        
    0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)               10月终值        -0.2%         -0.2%  
       
                                    (较上年同期)                           +1.2%         +1.2%  
       
                 消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          -0.3%         -0.2%  
       
                                         (较上年同期)                      +1.2%         +1.3%  
       
    0700     德国趸售物价(较前月)                              10月        -1.0%           --   
       
                         (较上年同期)                                      -2.7%           --   
       
    0900     意大利CPI(较前月)                             10月终值        -0.2%         -0.3%  
       
                      (较上年同期)                                         +0.8%         +0.7%  
       
                   HICP(较前月)                                            +0.1%          持平  
        
                       (较上年同期)                                        +0.8%         +0.7%  
       
    0930     英国CPI(较前月)                                   10月        +0.1%         +0.3%  
       
                    (较上年同期)                                           +2.2%         +2.5%  
       
                 零售物价指数(RPI)(较前月)                                  持平         +0.4%  
       
                                  (较上年同期)                             +2.6%         +3.0%  
       
                 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                      持平         +0.4%  
       
                                              (较上年同期)                 +2.7%         +3.0%  
       
                 PPI投入物价指数(较前月)                                   -0.6%         -0.7%  
       
                            (较上年同期)                                   -0.3%         +0.1%  
       
                 PPI产出物价指数(较前月)                                   -0.3%          持平  
       
                            (较上年同期)                                   +0.8%         +1.0%  
       
                 PPI核心产出物价指数(较前月)                               +0.1%         +0.1%  
       
                                (较上年同期)                               +0.9%         +0.7%  
       
    1230     全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数              10月         91.6           --   
        
    1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            11月9日当周        +1.2%           --   
       
    1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          11月9日当周        +3.3%           --   
       
    1500     美国就业趋势指数                                  10月       113.65           --   
       
    2145     新西兰食品价格指数                                10月        -1.0%           --   
        
    2300     韩国失业率                                        10月         3.0%           --   
        
    2330     澳洲消费者信心指数                                11月        +1.9%           --   
       
    2350     日本企业物价指数(较前月)                          10月        -0.1%         -0.2%  
       
                             (较上年同期)                                  +2.5%         +2.5%  
 
    2350     日本机械订单(较前月)                 　　         10月        -2.1%         -1.4%  
            
                         (较上年同期)                                     +11.4%        +12.6%  
 
        
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月房屋开工年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定

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