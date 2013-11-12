主要国家经济指标预测--11月13日****

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透11月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +7.3% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.9% +2.9% 0030 澳洲新车销售 10月 -- -0.1% 0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 减少3.5 减少4.17 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 7.7% 7.7% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.3% +1.0% (较上年同期) 持平 -1.9% 1200 美国抵押贷款市场指数 11月8日当周 -- 449.6 再融资指数 -- 2,035.6 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,040 盈余751 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.9% +1.7% (较上年同期) +1.5% +3.3% 2330 日本路透短观景气判断指数 11月 -- 12 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.4% +0.9% (环比年率) +1.7% +3.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国皇家测量师协会(RICS)房价指数 10月 正57 -- 0030 澳洲NAB企业状况指数 10月 负4 -- 企业信心指数 正5 -- 0500 日本消费者信心指数 10月 41.2 -- 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.3% 0700 德国趸售物价(较前月) 10月 -1.0% -- (较上年同期) -2.7% -- 0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 -0.2% -0.3% (较上年同期) +0.8% +0.7% HICP(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.7% 0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +2.2% +2.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 +0.4% (较上年同期) +2.6% +3.0% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 持平 +0.4% (较上年同期) +2.7% +3.0% PPI投入物价指数(较前月) -0.6% -0.7% (较上年同期) -0.3% +0.1% PPI产出物价指数(较前月) -0.3% 持平 (较上年同期) +0.8% +1.0% PPI核心产出物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.7% 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 10月 91.6 -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月9日当周 +1.2% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月9日当周 +3.3% -- 1500 美国就业趋势指数 10月 113.65 -- 2145 新西兰食品价格指数 10月 -1.0% -- 2300 韩国失业率 10月 3.0% -- 2330 澳洲消费者信心指数 11月 +1.9% -- 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -0.1% -0.2% (较上年同期) +2.5% +2.5% 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -2.1% -1.4% (较上年同期) +11.4% +12.6% **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月房屋开工年率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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