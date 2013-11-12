《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.42%，有望创九年新高

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 招标品种：财政部七年期续发国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(13日)10:35-11:35
* 受访人数：10位(银行和券商）
* 预测区间：4.35%-4.48%
* 预测均值：4.42%
路透北京11月12日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期国债。路透调查显示，机构对未来政策面走向心态谨慎，且现券整体弱势依旧的情况下，预期明日续发国债的需求比较一般，中标收益率预测均值落在4.42%，有望创下自2004年11月来的新高。
不过也有受访业内人士提到，当前债券收益率不断攀升至阶段新高后，不排除有部分投资户或试探性地介入。
“七年的发行量比较大，虽然是配着预发行和国债期货，关注度可能比较高，可我觉得这对需求没有什么太大帮助。”一大型银行交易员称，上午现券的收益率有所回落，但随后又有反弹，感觉就是易上难下。
她预计，明日续发国债的中标收益率将在4.4%的上方。
据路透统计，相比其他关键期限的国债发行，今年七年期国债供给量相对偏多，而在明日续发国债招标后，依据财政部此前的计划，12月11日还将进行一期该期限国债的发行。
国信证券最新报告指出，当前市场有一定观望气氛，机构对未来政策面感到不明朗，加之本周利率债发行规模较大，且资金利率的走低打压了部分出资意愿，以上因素均可能对明日新债产生不利影响。
中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在4.4102%。标的券--剩余期限约6.93年的固息国债130020券最新成交对应收益率 在4.3583%。
上海证券交易所于11月7日-12日，对本周三将招标发行的记账式附息国债（20期）进行预发行交易。截止周二收盘，第二期七年期国债预发行 收报98.18元。
本周因发行压力过猛，曾一度被业内人士戏称为“超级供给周”。而不佳的市况，促部分发行人不得不调整发行计划或取消发行。不过即便如此，一级弱势仍未改观。农业发展银行今日下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)未能招满，中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值。
明日国债为今年第20期国债的第一次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。
原发行部分当日停止交易一天。11月14日至11月18日进行分销；11月20日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第20期记账式附息国债 从10月17日开始计息，票面利率4.07%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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