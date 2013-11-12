《分析》中共十八届三中全会明确改革目标，诸多新提法赋予新含义

* 三中全会明确改革总方向和基本目标

* 2020年重点领域重点环节取得决定性成果

* 市场在资源配置中的作用由以往的“基础性”提法改为“决定性”

* 中央成立全面深化改革领导小组并成立国家安全委员会

* 更细领域改革细节和措施有待细化和落实

采写 北京中文部

路透北京11月12日 - 周二出炉的中共十八届三中全会公报可谓“万众瞩目”，全会明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果，其中一些新提法和新举措也让市场有了更多解读空间。

包括中央成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面，而市场在资源配置中的作用由以往的“基础性”提法改为“决定性”作用更是令人眼前一亮。

“三中全会的公报只是原则性表述，一下子就明确要增加两个机构，且级别都不低，至于很多细节性的表述要等三中全会的全文。”中国国务院政策研究室一位不具名的官员就称。

他指出，应该说公报中透露的信息很明确，中国要推进改革，并且设立很明确的目标和执行机构，要设立跨部门的中央改革领导小组，这也是很多国家的通常做法，意味着改革从顶层设计到逐步落实完善都有了具体的部门来负责。

民生证券首席经济学家邱晓华也指出，公报明确中国改革总方向和2020年基本目标，突出经济、政治、社会、文化、生态和党建六大建设为一体的具体改革总要求，强调经济体制改革是重点，对非公有制经济地位有了新界定，对城乡关系有新要求，对司法体制有新表述。

中国共产党第十八届三中全会周二闭幕，会议勾勒了中国未来深化改革的重点和路线图。会议公报称，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

公报公布当天，中国诸多金融机构，包括民生证券，中金公司，平安证券等均安排在当日对公报内容快速解读，中国资本市场，包括期货市场，债券，汇市甚至全球的其它金融市场亦因等待公报出炉而略显谨慎。

**新提法新含义**

在三中全会召开前夕，根据官媒人民网的调查，收入分配改革 、行政体制改革、民生保障制度改革、医药卫生改革、户籍制度改革、财税体制改革为网友最关注的六大改革关键词。

尽管三中全会公报对这些民众关注领域的改革更多是官文性的表述，但城乡一体化的提法，财税改革，以及对市场在资源配置中的作用由以往的“基础性”提法改为决定性作用仍让市场感到新意。

邱晓华指出，公报明确提出两个决定性：市场的决定性作用，目标的决定性成果，这也是与以往不同的提法，明确提出了改革的路径和要达到的目标，也更具体。

公报中提出坚持发展仍是解决中国所有问题的关键这个重大战略判断，以经济建设为中心，发挥经济体制改革牵引作用，推动生产关系同生产力、上层建筑同经济基础相适应，推动经济社会持续健康发展。

中国国际经济交流中心研究员王军也认为，在目前中国贫富差距巨大，社会矛盾激增的现实背景下，该段表述在强调改革的同时，更明确中国要在发展中解决所有问题。

而强调市场在资源配置中的作用由以往的“基础性”表述被“决定性”表述取代也被诸多专家提及是新的亮点。

前述国研室的官员就称，相较十四大和十六大中的表述“发挥市场在宏观调控下的基础性作用”，此次改为决定性作用，不仅表明了改革的决心，也预示着未来各个领域的改革，包括政府职能的转变等，起决定作用的是市场。

公报明确提出，建设统一开放、竞争有序的市场体系，是使市场在资源配置中起决定性作用的基础。必须加快形成企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系，着力清除市场壁垒，提高资源配置效率和公平性。

国家行政学院教授时红秀也认为，如让市场在资源配置中发挥“决定性”作用，不仅仅是“基础性”作用，意味着未来要向市场更多地放权；“城乡统一的建设用地市场”这个提法也挺新，期待着真正做到“同地同权”，农村集体建设用地入市或许有进一步部署。

**财税改革与城乡一体化表述有深意**

公报中对财税改革也有明确表述，提到必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。要改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度。

中国社科院世界经济与政治研究所全球宏观经济研究室主任张斌认为，从提到“中国财税改革要完善立法，改革预算管理体制”和“加快构建新型农业经营体系，赋予农民更多财产权力”来看，可能会在财税领域和土地领域有所改革。

“而城乡发展一体化的表述显然较此前预期更多的城镇化提法又进一步。”王军称，这意味着有了更高层面的认识，也说明比以往更强调体现公平和正义。

尽管受访的专家们对三中全会公报经给予正面的评价，但后续的落实以及改革如何稳步推进显然更受关注。

“改革有两种风险，一是光说不练，二是全盘推进改得太快。”张斌称，改革最根本的还是要改变政府职能，所以必然带来秩序真空期，会带来对经济、民生等各个领域的冲击，并且可能带来社会的混乱。“所以我更担心会是第一种。”

首创证券研究所副所长王剑辉表示，整个公报的印象是内容足够宽泛，涉及所有未来发展的方面，措施还不够清晰，在原则上做出决策，但具体的细则还需要后续的内容。

“十八届三中全会确定的是方向，具体的措施更为关键。第一批推出的政策可能会确定今后改革的次序，到明年两会之前，可能是重要政策制定的高峰期。”他称。