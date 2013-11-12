美国金融：美国银行与房贷美正就抵押贷款争议协商和解--WSJ

路透11月12日 - 华尔街日报(WSJ)引述熟知内情消息人士谈话指出，美国银行 正与房贷美 进行协商，藉以解决涉及逾14亿美元问题抵押贷款的争议；目前房贷美希望美国银行能够收回这部分的问题抵押贷款。

报导指出，若双方达成和解，则将会是美国银行与房贷美自2011年以来第二次达成这类协议。

报导称，这个协议将很大程度上使美国银行未来不用再面对房贷美收回2012年以前出售贷款的回购要求。

华尔街日报称，和解的内容可能还没有敲定，而美国银行希望在年底前达成和解。

美国政府上周吁请美国银行支付8.636亿美元的损害赔偿，此前一联邦陪审团判定该行必须为旗下Countrywide出售的问题抵押贷款相关诈欺行为负责。