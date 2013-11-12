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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 14:24 BJT

韩国股市：反弹收升，三星电子等大型股受追捧

路透首尔11月12日 - 韩国股市周二收升，中止连六日跌势，因投资人低接三星电子等大型股，同时市场在寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时缩减刺激的线索。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收升0.9%至1,995.48点，此前一度高见2,000.41，短暂收复2,000点的关键心理水准。

外资转为净卖方，卖超韩股30亿韩元。周二外资为连续第七个交易日卖超韩股，此前则为创纪录的连续44天买超。

三星电子 上涨2%，支撑大盘，韩国最大入口网站业者Naver Corp 跳涨5.9%。(完) 　　

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