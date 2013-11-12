国际油市：布兰特原油期货跌向106美元，市场预期美国原油库存大增

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
根据路透调查的分析师初步预估，上周美国原油库存料增加160万桶，但进入供暖期炼厂产能利用率料上升，助力限制油价进一步下跌。
“看看美国的经济数据，需求应会增长，”Newedge驻东京大宗商品销售经理Yusuke Seta称。“未来几周库存将减少，因炼厂在冬季高峰期前提高加工量。”
由于周一适逢退伍军人节，美国石油库存报告本周将延迟一天发布。美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)分别将于周三和周四公布报告。
美元 走强亦打压油价，美元守住上周尾段的上行趋势，预期继公布了强劲的美国就业报告后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能提早缩减刺激计划。
投资者也将关注在11月20日伊朗与世界强国展开的下一轮谈判。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。