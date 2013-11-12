国际油市：布兰特原油期货跌向106美元，市场预期美国原油库存大增

根据路透调查的分析师初步预估，上周美国原油库存料增加160万桶，但进入供暖期炼厂产能利用率料上升，助力限制油价进一步下跌。

“看看美国的经济数据，需求应会增长，”Newedge驻东京大宗商品销售经理Yusuke Seta称。“未来几周库存将减少，因炼厂在冬季高峰期前提高加工量。”

由于周一适逢退伍军人节，美国石油库存报告本周将延迟一天发布。美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)分别将于周三和周四公布报告。

美元 走强亦打压油价，美元守住上周尾段的上行趋势，预期继公布了强劲的美国就业报告后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能提早缩减刺激计划。

投资者也将关注在11月20日伊朗与世界强国展开的下一轮谈判。(完)

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