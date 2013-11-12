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货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 15:12 BJT

中国股市：沪综指连续第二日收升，市场期待三中全会改革方案出台

路透北京11月12日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收升。分析师表示，十八届三中全会今日将闭幕，市场对综合改革方案出台有所期待，在金融地产股及医药酿酒等消费类股带动下，大盘继续小幅反弹行情；短期走势要视改革方案具体内容而定。

沪综指 收报2,126.772点，涨17.3点或0.82%。上证A股今日成交额678亿元人民币，上日为598亿元。

　　“市场见底反弹，期待综合改革方案的出台。”国都证券分析师肖世俊说，今日金融地产等权重股反弹，因金融板块前期估值偏低有内在价值回归要求，而地产板块受开发区概念领涨影响。

上证金融地产行业指数 今日收升1.32%。

沪深300指数 收涨1.04%，报2,340点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,336.2点，涨0.73%，成交651,012手。(完)

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