中国股市：沪综指连续第二日收升，市场期待三中全会改革方案出台

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京11月12日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收升。分析师表示，十八届三中全会今日将闭幕，市场对综合改革方案出台有所期待，在金融地产股及医药酿酒等消费类股带动下，大盘继续小幅反弹行情；短期走势要视改革方案具体内容而定。
沪综指 收报2,126.772点，涨17.3点或0.82%。上证A股今日成交额678亿元人民币，上日为598亿元。
“市场见底反弹，期待综合改革方案的出台。”国都证券分析师肖世俊说，今日金融地产等权重股反弹，因金融板块前期估值偏低有内在价值回归要求，而地产板块受开发区概念领涨影响。
上证金融地产行业指数 今日收升1.32%。
沪深300指数 收涨1.04%，报2,340点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,336.2点，涨0.73%，成交651,012手。(完)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。