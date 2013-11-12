路透基点：台湾日正食品5.5亿台币贷款案展开筹组--RLPC

路透香港11月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾中小企业银行(台湾企银)己为日正食品工业股份有限公司开始筹组一笔5.5亿台币(1,860万美元)五年期贷款。

这项贷款分为两部分，A部分为4.50亿台币融资，B部分为350万美元定期贷款。B部分是由关系企业Gold Winner Industrial借入。

A部分包括三部分，A1为1亿台币定期贷款，A2为1亿台币循环贷款，A3为2.5亿台币循环贷款。

A1、A2、A3利率分别较一年期邮政储金利率加码116、126及156个基点。B部分利率较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor差距超过30个基点，借款方将支付超出部分利率。

贷款设有一笔5个基点的提早承诺优惠费用。

承诺9,000万台币以上及70万美元以上的银行，获得17个基点的前端费及共同安排行头衔，承诺4,500-8,990万台币及35-69.9999万美元者，前端费7个基点。

A1部分在六个月宽限期后，分19季不等额偿还：3%(第1-18期)，46%(第19期)。B部分宽限期四年，分五季不等额偿还：5%(第1-4期)，80%(第5期)。

这项贷款案由借款方董事长、总经理及一名监察人背书保证，以土地及厂房提供担保。

A部分资金用于再融资及营运资本，B部分为营运资本。