台湾央行：共发行1,269.5亿台币存单，存单发行余额减0.5亿

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透台北11月12日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,269.5亿台币存单，相较存单到期1,270亿台币，存单发行余额减0.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,237.00
91天期 0.93 23.50
182天期 1.05 9.00
央行上日共发行3,342.65亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,908.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为11亿台币，累计超额准备为463亿，加计前期1%的超额准备为1,773亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。