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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 15:45 BJT

企业并购：Petronas接近将加拿大页岩气资产部分股份售予印度公司

路透吉隆坡11月12日 - 马来西亚国家石油公司(Petronas) 正接近将其加拿大页岩气资产的一些股份售予一家印度公司，在引进北美的便宜液化天然气(LNG)至亟需能源的亚洲上寻求成本分担。

随着国内生产放缓，Petronas一直在实施海外拓展以提升未来获利。该公司去年以约50亿美元买下加拿大的Progress Energy Resources，借此获得不列颠哥伦比亚省东北部的页岩气资产。

Petronas执行长Shamsul Azhar Abbas提及与印度公司的交易时说，“当下情况非常乐观，但还要等政府审批，获批随时都有可能。”

他不愿进一步透露细节。

今年稍早消息人士对路透表示，该公司正在磋商向Indian Oil Corp 出售10%的加拿大页岩气资产。

Petronas先前已将加拿大页岩气资产的10%售予日本Petroleum Exploration 。(完) (编译 戴素萍 审校 隋芬)

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