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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 15:48 BJT

中国期市：沪铜小幅收跌，三中全会结果出炉前谨慎情绪弥漫

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     51,480     -0.41      263,190 
         黄金(au)     1312     253.65     -0.84       59,696 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,670      0.38    1,483,652 
         橡胶 (ru)    1405     19,260     -1.03      177,174 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,281     -0.06    1,645,960 
         豆油 (y)     1405      7,188      0.50      856,474 
         焦炭 (j)     1405      1,587      1.02      254,452 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      5,127     -0.41      281,912 
         棉花 (cf)    1405     18,615     -0.35       50,386 
 中金所  沪深300(if)  1311    2,333.4      0.61       53,732 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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